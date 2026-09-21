Medipol’den çocuk gelişimi konusunda kritik uyarılar! Muhakkak bilinmesi gerekiyor Bebeklerin sağlıklı büyümesi ve gelişimsel sorunların erken dönemde tespit edilebilmesi için düzenli çocuk kontrollerinin büyük önem taşıdığını belirten Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Murat Koçkar, doğumdan itibaren belirli aralıklarla yapılan takiplerin birçok hastalığın erken tanısına fırsat sunduğunu söyledi. Dr. Koçkar, “İlk altı ay bebek gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir.