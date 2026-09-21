Medipol’den çocuk gelişimi konusunda kritik uyarılar! Muhakkak bilinmesi gerekiyor

Bebeklerin sağlıklı büyümesi ve gelişimsel sorunların erken dönemde tespit edilebilmesi için düzenli çocuk kontrollerinin büyük önem taşıdığını belirten Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Murat Koçkar, doğumdan itibaren belirli aralıklarla yapılan takiplerin birçok hastalığın erken tanısına fırsat sunduğunu söyledi. Dr. Koçkar, “İlk altı ay bebek gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir.

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Bir bebeğin sağlıklı büyüyüp büyümediğini anlamanın yolu yalnızca kilo takibinden geçmiyor. Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Murat Koçkar, doğumdan itibaren düzenli doktor kontrollerinin hem fiziksel hem de nörolojik gelişimin izlenmesi açısından hayati önem taşıdığını belirterek, “İlk aylarda yapılacak düzenli takipler sayesinde gelişim geriliği, kalça çıkığı ve birçok sağlık sorunu erken dönemde tespit edilebiliyor” ifadelerini kullandı.

Medipol Sağlık Grubu Uzm. Dr. Murat Koçkar
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