Kira sözleşmesi tartışması sonrası gözaltı! Eline ne geçtiyse fırlattı

Bağcılar'da iş yeri kira sözleşmesi anlaşmazlığından çıkan tartışmada kiracısının dükkanına zarar veren bir kişi gözaltına alındı.

Pınar Erden Güneş
Pınar Erden Güneş
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Fatih Mahallesi'nde F.Ü. (37) ile O.Ü. (52), sahibi oldukları dükkanın kira sözleşmesinin sona ermesi üzerine kiracıları G.G. (42) ve V.A'nın (47) iş yerine gitti.

Burada taraflar arasında çıkan tartışma bir süre sonra büyüdü. Tartışma sırasında kadın işletmeciye saldırı girişiminde bulunan O.Ü. daha sonra iş yerine zarar verdi.

G.G. ve V.A'nın şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu O.Ü. ekiplerce gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bağcılar
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