İran'dan intikam operasyonu! Kamikaze İHA'ların üzerinde yazanlara bakın

İran savaşı 21. gününe girerken, İsrail ve ABD saldırılarına Tahran yönetiminden sert misillemeler geliyor. Suikasta uğrayan liderlere yönelik intikam vurgusu öne çıkarken, İsrail'e gönderilen kamikaze İHA'ların üzerindeki "Ebu Ubeyde'nin sesi susturulmayacak, Sinvar'ın yolu devam ediyor" mesajları dikkat çekti.

Abone ol

28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin saldırıları sonrası başlayan İran savaşı 21. gününe girdi. Bölgede tansiyon ve gerilim hiç düşmezken; saldırılarda can kaybı sayısı da artıyor. ABD'ye ait F-35 savaş uçağı İran semalarında hasar aldı ve Amerikan üslerinden birine acil iniş yaptı. İran ise, Nasrallah füzesini, ilk kez bir saldırı dalgasında kullandı.

Bölgede karşılıklı saldırılar devam ederken, İran'ın İsrail hedeflerine yönelik fırlattığı kamikaze İHA'lar gündem oldu. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, saldırıda kullanılan mühimmatların üzerindeki çarpıcı detaylar dikkat çekti.

Paylaşılan görüntülere göre, İran tarafından fırlatılan Şahid tipi İHA'ların gövdesinde önemli isimlere atıfta bulunan mesajlar yer aldı.

İsrail hava sahasına doğru yönelen mühimmatların üzerinde şu ifadelerin yazılı olduğu görüldü:

"Ebu Ubeyde'nin sesi susturulmayacak, Sinvar'ın yolu devam ediyor"

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.