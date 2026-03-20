Luka Doncic, 60 sayıyla Lakers'ı galibiyete taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Luka Doncic, 60 sayı ve 7 ribauntla takımını galibiyete taşıdı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Sacramento Kings'i 139-118 yendi.

Golden 1 Center'da oynanan karşılaşmada Adem Bona, 8 sayı ve 10 ribauntla mücadele etti.

Sezonun 38. galibiyetini alan 76ers'ta kariyer rekoru kıran çaylak VJ Edgecombe 38 sayı ve 11 asistle "double-double" yaparken maçın da en skorer ismi oldu.

Justin Edwards 32, Quentin Grimes 27 sayıyla maçı tamamlarken Andre Drummond, 13 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

Bu sezonki 53. mağlubiyetini yaşayan Kings'te Maxime Raynaud 30, Daeqwon Plowden 20 ve DeMar DeRozan 13 sayı kaydetti.

Luka Doncic, 60 sayıyla Lakers'ı galibiyete taşıdı

Los Angeles Lakers, deplasmanda Miami Heat'i 134-126 mağlup etti.

Kaseya Center'da oynanan müsabakada Luka Doncic, 60 sayı ve 7 ribauntla takımını galibiyete taşıdı. Doncic, Kobe Bryant'ın emeklilik maçından bu yana 60 sayı atan ilk Lakers oyuncusu oldu.

Konuk ekipte LeBron James, 19 sayı, 10 asist ve 15 ribauntla "triple-double" yaptı.

Heat'te Jaime Jaquez ve Andrew Wiggins sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken Bam Adebayo 28 sayı ve 10 ribauntla "double-double"lık performans sergiledi.

Tyler Herro 21 ve Norman Powell ise 20 sayı kaydetti.

Muhabir:Emre Aşıkçı

ÖNCEKİ HABERLER
PFDK, Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi
PFDK, Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı
İran'a yola çıkan Fransız uçak gemisinin yerini kendi askeri herkese gösterdi
İran'a yola çıkan Fransız uçak gemisinin yerini kendi askeri herkese gösterdi
İran resmen duyurdu! Muhammed Ali Naini öldürüldü
İran resmen duyurdu! Muhammed Ali Naini öldürüldü
Netanyahu baklayı ağzından çıkardı petrol ve gazda yeni rotayı gösterdi
Netanyahu baklayı ağzından çıkardı petrol ve gazda yeni rotayı gösterdi
CHP lideri Özgür Özel: İran'da istikrarı bozacak her şey Türkiye için tehdittir
CHP lideri Özgür Özel: İran'da istikrarı bozacak her şey Türkiye için tehdittir
Elon Musk'ın şirketine "müstehcen görüntü" davası
Elon Musk'ın şirketine "müstehcen görüntü" davası
Bayram günü feci kaza! Bursa'da otomobilin reklam panosuna çarpması sonucu 1 kişi öldü 2 kişi yaralı
Bayram günü feci kaza! Bursa'da otomobilin reklam panosuna çarpması sonucu 1 kişi öldü 2 kişi yaralı
Özgür Özel Bayram namazı sonrası konuştu İran açıklaması
Özgür Özel Bayram namazı sonrası konuştu İran açıklaması
İran'dan yeni füze saldırıları sonrası İsrail'in orta kesimlerinde patlama sesleri duyuldu
İran'dan yeni füze saldırıları sonrası İsrail'in orta kesimlerinde patlama sesleri duyuldu
Anadolu Efes son 3 dakikada teslim oldu kalp kıran mağlubiyet
Anadolu Efes son 3 dakikada teslim oldu kalp kıran mağlubiyet
Cevdet Yılmaz: Bölgemizdeki ateşin bir an önce sönmesini arzu ediyoruz
Cevdet Yılmaz: Bölgemizdeki ateşin bir an önce sönmesini arzu ediyoruz