İspanya'dan İsrail'e Lübnan tepkisi: Saldırıları derhal durdurun

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in uluslararası insancıl hukuk ilkelerini ihlal eden saldırılarına maruz kalan Lübnan'daki durumun kritik olduğunu ve bu saldırıların derhal durdurulması gerektiğini belirtti.

Albares, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Lübnan ile ilgili açıklama yaptı.

"Lübnan'daki durum kritik. 1 milyondan fazla insan yerinden edildi, 1000'den fazla kişi öldü ve binlerce kişi yaralandı." ifadesini kullanan Albares, "İsrail'in Lübnan'daki saldırısı derhal durdurulmalıdır." dedi.

İsrail'in saldırılarında Litani Nehri üzerindeki köprülerin yıkılmasının, ülkenin bir bölümünün kabul edilemez şekilde tecrit edilmesine yol açtığını vurgulayan Albares, "İsrail'in, Beyrut ve Lübnan'ın diğer bölgelerinde evleri yıkmasını, uluslararası insancıl hukuk ilkelerini ihlal etmesini ve Hizbullah'ın roket saldırılarını kınıyoruz. Mağdurların tıbbi hizmetlere erişimi şarttır." ifadelerine yer verdi.

Albares ayrıca, Lübnan'daki BM barış gücü UNIFIL'de İspanyol askerlerinin de görev yaptığını hatırlatarak, "Silahlı Kuvvetlerimiz Lübnan'ın istikrarı ve bölgenin güvenliği için örnek teşkil eden çalışmalar yürütüyor. Lübnan hükümetini, ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz. İspanya, onların ve sivil halkın yanındadır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1001 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 584 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.