İran resmen duyurdu! Muhammed Ali Naini öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Muhammed Ali Naini'nin, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği açıklandı.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Naini, bu sabah ABD-İsrail'in saldırısında yaşamını yitirdi. Saldırının detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.
Öte yandan hafta başında düzenlenen saldırılarda üst düzey isimler de hedef alınmıştı. Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani ile İstihbarat Bakanı İsmail Hatip'in de aynı saldırı dalgasında hayatını kaybettiği bildirildi.
İran'da öldürülen siyasiler
Dini lideri Ali Hamaney
Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani
Savunma Konseyi Başkanı Ali Şemhani
Savunma Bakanı Ali Nasırzade
İstihbarat Bakanı İsmail Hatib
İran'da öldürülen komutanlar
Genelkurmay Başkanı Abdürrahim Musevi
Devrim Muhafızları'nın Komutanı Muhammed Pakpur
Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani
Can kaybı giderek artıyor
Bölgede tansiyon yükselmeye devam ederken, İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'tan bu yana İran'a yönelik ortak saldırılar düzenlediği ve bu süreçte aralarında dönemin dini lideri Ali Hamaney'in de bulunduğu yaklaşık bin 300 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.
İran ise buna karşılık olarak İsrail'in yanı sıra ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine füze ve insansız hava aracı saldırıları gerçekleştirdi.