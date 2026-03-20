İran resmen duyurdu! Muhammed Ali Naini öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Muhammed Ali Naini'nin, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği açıklandı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Naini, bu sabah ABD-İsrail'in saldırısında yaşamını yitirdi. Saldırının detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan hafta başında düzenlenen saldırılarda üst düzey isimler de hedef alınmıştı. Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani ile İstihbarat Bakanı İsmail Hatip'in de aynı saldırı dalgasında hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'da öldürülen siyasiler

Dini lideri Ali Hamaney
Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani
Savunma Konseyi Başkanı Ali Şemhani
Savunma Bakanı Ali Nasırzade
İstihbarat Bakanı İsmail Hatib

İran'da öldürülen komutanlar

Genelkurmay Başkanı Abdürrahim Musevi
Devrim Muhafızları'nın Komutanı Muhammed Pakpur
Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani

Can kaybı giderek artıyor

Bölgede tansiyon yükselmeye devam ederken, İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'tan bu yana İran'a yönelik ortak saldırılar düzenlediği ve bu süreçte aralarında dönemin dini lideri Ali Hamaney'in de bulunduğu yaklaşık bin 300 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

İran ise buna karşılık olarak İsrail'in yanı sıra ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine füze ve insansız hava aracı saldırıları gerçekleştirdi.

Netanyahu baklayı ağzından çıkardı petrol ve gazda yeni rotayı gösterdi
CHP lideri Özgür Özel: İran'da istikrarı bozacak her şey Türkiye için tehdittir
Elon Musk'ın şirketine "müstehcen görüntü" davası
Bayram günü feci kaza! Bursa'da otomobilin reklam panosuna çarpması sonucu 1 kişi öldü 2 kişi yaralı
Özgür Özel Bayram namazı sonrası konuştu İran açıklaması
İran'dan yeni füze saldırıları sonrası İsrail'in orta kesimlerinde patlama sesleri duyuldu
Anadolu Efes son 3 dakikada teslim oldu kalp kıran mağlubiyet
Cevdet Yılmaz: Bölgemizdeki ateşin bir an önce sönmesini arzu ediyoruz
Pendik'te taksi su kanalına düştü: 3 ölü, 1 ağır yaralı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
İzmir'de operasyon: 84 bin uyuşturucu hap bulundu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den CHP'ye "Tosun Paşa" benzetmesi "entrikacı Lütfi" kim oldu?
