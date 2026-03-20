Anadolu Efes son 3 dakikada teslim oldu kalp kıran mağlubiyet

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 32. haftasında Anadolu Efes, sahasında Fransa'nın Monaco takımına 98-93 yenildi.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, ligde 22. kez mağlup olurken Fransa temsilcisi ise 18. galibiyetini elde etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Anadolu Efes, 4. dakikada Loyd'un serbest atıştan bulduğu basketlerle eşitliği yakaladı: 9-9. Periyodun sonuna yaklaşırken Monaco, 6 sayılık seri yakaladı ve ilk çeyreği 23-21 önde kapattı.

Fransa temsilcisi, ikinci periyoda pota altından ürettiği sayılarla iyi başlayan taraf oldu. Lacivert-beyazlılar, Cordinier ve Şehmus Hazer'in üç sayılık basketleriyle tempoyu artırdı ve 9 sayılık seri yakalayarak 42-36 öne geçti. Etkili savunmayla rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, Swider'ın son saniyede bulduğu üç sayılık isabetle soyunma odasına 53-45 önde gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyreğin ilk dakikalarında takımlar skor üretmekte zorlandı. Maçın 24. dakikasında Monaco, Theis'in basketiyle farkı 1 sayıya indirse de Anadolu Efes, boyalı alandaki etkili oyunuyla farkı 6 sayıya çekti: 60-54. Kalan sürede de rakibine farkı açma şansı vermeyen ev sahibi ekip, üçüncü periyodu 73-66 üstün tamamladı.

Müsabakanın 38. dakikasında Monaco, Begarin ve Blossomgame'in arka arkaya bulduğu üç sayılık atışlarla farkı tekrardan 1 sayıya düşürdü: 85-84. Üstünlüğün sıkça el değiştirdiği son periyotta Anadolu Efes, maçın büyük bölümünde devam ettirdiği üstünlüğünü koruyamayarak parkeden 98-93 mağlup ayrıldı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Milan Nedovic (Slovenya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

Anadolu Efes: Loyd 10, Weiler-Babb, Smits 12, Dozier 4, Ercan Osmani 6, Şehmus Hazer 26, Lee 13, Cordinier 11, Swider 11, Jones

Monaco: Blossomgame 17, Theis 10, Diallo 17, Nedovic 7, Strazel 17, Okobo 10, Hayes 6, Tarpey 2, Begarin 12

1. Periyot: 21-23

Devre: 53-45

3. Periyot: 73-66

Beş faulle çıkan: 39.21 Dozier (Anadolu Efes)

ÖNCEKİ HABERLER
Cevdet Yılmaz: Bölgemizdeki ateşin bir an önce sönmesini arzu ediyoruz
Cevdet Yılmaz: Bölgemizdeki ateşin bir an önce sönmesini arzu ediyoruz
Pendik'te taksi su kanalına düştü: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Pendik'te taksi su kanalına düştü: 3 ölü, 1 ağır yaralı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
İzmir'de operasyon: 84 bin uyuşturucu hap bulundu
İzmir'de operasyon: 84 bin uyuşturucu hap bulundu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den CHP'ye "Tosun Paşa" benzetmesi "entrikacı Lütfi" kim oldu?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den CHP'ye "Tosun Paşa" benzetmesi "entrikacı Lütfi" kim oldu?
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Ramazan Bayramı mesajı
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Ramazan Bayramı mesajı
Bakan Uraloğlu, bayram namazını Trabzon'da kıldı
Bakan Uraloğlu, bayram namazını Trabzon'da kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı sonrası açıklamalar! İsrail'e tepki: Bunun bedelini ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı sonrası açıklamalar! İsrail'e tepki: Bunun bedelini ödeyecek
İletişim Başkanı Duran'dan Ramazan Bayramı mesajı
İletişim Başkanı Duran'dan Ramazan Bayramı mesajı
Balıkesir Sındırgı'da bayram sabahı deprem oldu
Balıkesir Sındırgı'da bayram sabahı deprem oldu
Adana'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı
Adana'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan Ramazan Bayramı mesajı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan Ramazan Bayramı mesajı