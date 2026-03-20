ABD asker yığıyor iddiası! Orta Doğu geriliminde 8 bin personel daha mı görev yapacak...
Amerika Birleşik Devletleri ordusunun, İran ile artan gerilim kapsamında Orta Doğu’daki askeri varlığını güçlendirmek için yeni bir sevkiyat sürecini hızlandırdığı öne sürüldü. İddialara göre yaklaşık 8 bin askeri personelin bölgeye konuşlandırılması planlanıyor.
ABD merkezli Newsmax tarafından ismi açıklanmayan dört yetkiliye dayandırılan haberde, Washington yönetiminin bölgeye yönelik askeri hareketliliğini artırdığı belirtildi. Buna göre planlanan sevkiyat takvimi öne çekildi ve birliklerin intikali hızlandırıldı.
YENİ BİRLİKLER YOLA ÇIKIYOR
Haberde, “Boxer Amfibi Hazır Görev Grubu” ile 11. Deniz Piyade Seferi Birliği’nin planlanandan daha erken harekete geçtiği ifade edildi. Söz konusu birliklerin Hint-Pasifik hattı üzerinden Orta Doğu’ya yöneldiği iddia edilirken, bu güçlerin bölgede ilerlediği belirtilen USS Tripoli gemisine katılmasının beklendiği aktarıldı.
8 BİN ASKERLİK GÜÇ
Yetkililerin değerlendirmesine göre, sevkiyat kapsamında 6 amfibi gemiyle birlikte yaklaşık 8 bin askeri personel bölgeye ulaştırılacak. Bu gücün önemli bir kısmını deniz piyadelerinin oluşturduğu belirtiliyor.
Öte yandan The Wall Street Journal daha önce yayımladığı haberde, Pentagon’un Orta Doğu’ya 5 bin kişilik bir amfibi birlik göndermeyi planladığını yazmıştı.
BÖLGEDE GERİLİM NASIL TIRMANDI?
İsrail ve ABD’nin, 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonlar bölgede tansiyonu hızla yükseltti. Bu süreçte Tahran ile Washington arasında diplomatik temaslar sürerken askeri adımların devreye girmesi dikkat çekti.
İran ise misilleme olarak, ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere çeşitli hedeflere saldırılar düzenledi.