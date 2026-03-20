MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrine karanfiller bıraktı, ardından dua etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"Mübarek Ramazan ayını milletçe geçirmiş bulunduk. Şimdi bayramı idrak etmekteyiz. Bayramı üzüntülü bir şekilde karşılamaktayız.

Ülkemizin çevresindeki gelişmeler ve çok yönlü siyasi çatışmaların dışında ülkeler arasında çatışmaların yaygınlaştığı bir ortamda yeni bir bayram dönemine girmekteyiz.

Öncelikle Türk milletine İslam alemine bayramın hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin inşasında önemli adımların atılacağı bir dönem olacaktır.

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."