BIST 13.048
DOLAR 44,29
EURO 51,32
ALTIN 6.700,99

Tatilcilere kar şoku! Lapseki beyaz örtüye büründü

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde etkili olan kar yağışı, Dumanlı köyü dağlarını beyaz örtüyle kaplarken, sürücüler zor anlar yaşadı. Ekipler, kayganlaşan zemin nedeniyle yolda kalan araçlar için çalışma başlattı.

Tatilcilere kar şoku! Lapseki beyaz örtüye büründü - Resim: 1

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

13
Tatilcilere kar şoku! Lapseki beyaz örtüye büründü - Resim: 2

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyü dağları, beyaz örtüsüyle kaplandı. Kar yağışı nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşarken, bazı araçların kayganlaşan zeminde yoldan çıkması nedeniyle ekipler çalışma başlattı.

23
Tatilcilere kar şoku! Lapseki beyaz örtüye büründü - Resim: 3

POLİSTEN VATANDAŞLARA UYARI

Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri zincir bulundurmaları ve hız limitlerine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

33