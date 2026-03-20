BIST 13.048
DOLAR 44,31
EURO 51,25
ALTIN 6.725,41
HABER /  DÜNYA

İran'daki okulda 185 kişinin öldüğü ABD saldırısından yaralı kurtulan kız öğrenci anlattı

ABD-İsrail'in İran’ın güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki ilkokula düzenlediği saldırıdan yaralı kurtulan kız öğrenci, yaşadığı korku dolu anları, "Okulum tamamen yıkıldı. Rüya gördüğümü zannediyordum. Herkes yardım yardım diye bağırıyordu." sözleriyle anlattı.

Abone ol

İran Kızılayı, Minab kentindeki bir ilkokula yönelik saldırılardan yaralı kurtulan bir kız çocuğunun görüntülerini yayımladı.

Yayımlanan görüntülerde, bir hastane odasında tedavi gördüğü anlaşılan küçük kız, saldırı anına ilişkin yaptığı açıklamada, "Okulum tamamen yıkıldı. Rüya gördüğümü zannediyordum. Herkes yardım yardım diye bağırıyordu." dedi.

"Ne elleri ne başları ne de ayakları vardı"

Küçük kız yaşadıklarını şu ifadelerle dile getirdi:

"Hepsi ölmüştü sadece bir kişi yaşıyordu. Okulum tamamen yıkıldı. Rüya gördüğümü zannediyordum. Herkes yardım yardım diye bağırıyordu. Birisi bana korkma teneffüs zili çalıyor dedi. O an deprem oldu. İkinci bomba düştü. Okul harap oldu. Üzerime taşlar döküldü. Altı ceset gördüm. Ne elleri ne başları ne de ayakları vardı. Allah intikamımızı alacak.

Olay

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda, ülkenin güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu bombalanmıştı. Saldırıda çoğu çocuk 185 kişi yaşamını yitirmişti.

İran, saldırıyı "affedilmez bir savaş suçu" olarak nitelerken, ABD Başkanı Donald Trump, saldırının sorumluluğunu İran'a yüklemeye yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, devam eden askeri soruşturmanın ön bulguları, saldırının ABD ordusu tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
