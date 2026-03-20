ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy: Bayramlar Birlik ve Beraberliğimizin Teminatıdır

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Nezaket Emine Atasoy mesajında, bayramların toplumsal birliği pekiştiren, sevgi ve hoşgörü iklimini güçlendiren müstesna günler olduğunu vurguladı.

Atasoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

​"Paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi huzurun doruğa ulaştığı bir Ramazan ayını daha geride bırakarak, kardeşlik bağlarımızın güçlendiği bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, kırgınlıkların unutulduğu, dostlukların tazelendiği ve umudun paylaştıkça çoğaldığı özel zamanlardır. İş dünyası ve tüm insanlık için barışın, bereketin ve refahın hâkim olduğu bir gelecek temenni ediyorum."

​Atasoy, mesajını tüm İslam âleminin bayramını kutlayarak tamamladı:

​"Bu anlamlı günlerin ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor; tüm halkımızın ve iş dünyamızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum."