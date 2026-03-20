Medipol uzmanı uyardı: Bayramda sindirim sistemini bozan 5 büyük hata

Ramazan sonrası kurulan bayram sofraları, doğru yönetilmezse mide ve bağırsaklarda sorunlara yol açabiliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, bayramda yapılan beslenme hatalarına dikkat çekerek sağlıklı bir bayram için önemli uyarılarda bulundu.

Abone ol

Bir ay boyunca günde iki öğün beslenmeye ve uzun süreli açlığa adapte olan vücut, bayramla birlikte ani bir kalori bombardımanına tutuluyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Prof. Dr. Vedat Göral, bayramda yapılan küçük beslenme hatalarının büyük sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, mideyi yormadan bayram yapmanın altın reçetesini sundu.

SİNDİRİMİ KORUMAK İÇİN KADEMELİ GEÇİŞ ŞART

Ramazan boyunca vücudun daha az ve seyrek öğünlere alıştığını hatırlatan Prof. Göral, “Uzun süre aç kalan mideyi bayram sabahında bir anda ağır yiyeceklerle doldurmak sindirim sistemini zorlar. Güne hafif bir kahvaltıyla başlanmalı, küçük porsiyonlarla ilerlenmelidir. Bayramda yapılan hatalardan biri de aç karnına tatlı yemek. Kan şekerinde ani yükselme ve düşüşlere neden oluyor bu da terleme, halsizlik, çarpıntı ve mide bulantısı gibi şikâyetlere yol açabilir. Tatlı mutlaka yemekten sonra, mümkünse 30 dakika ile 1 saat arasında tüketilmelidir” diye konuştu.

AĞIR YEMEK VE ŞERBETLİ TATLILARA YÜKLENMEYİN

Şerbetli ve hamurlu tatlıların sindirim sistemini zorladığını ifade eden Prof. Göral, “Bu tür tatlılar yerine sütlü ve daha hafif tatlılar tercih edilmelidir. Ayrıca porsiyon kontrolü çok önemlidir. Her ikram edilen tatlıyı tüketmek yerine sınır koymak gerekir. Her gidilen yerde tatlı yemek sindirim sistemine ciddi yük bindirir. Aynı şekilde misafire ısrarcı olmak da doğru değildir. Kişiler tabağını tamamen bitirmek zorunda hissetmemeli, az ve kontrollü tüketim tercih edilmelidir” ifadelerini kullandı.

YAĞLI, KIZARTILMIŞ VE AĞIR YEMEKLER TÜKETMEK

Beslenme tercihlerinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Göral, “Kızartmalar, aşırı yağlı ve baharatlı yemekler mideyi yorar. Bunun yerine daha hafif, sulu ve sindirimi kolay yemekler tercih edilmelidir. Yemek sonrası oluşan uyku hali çoğu zaman fazla tüketimden kaynaklanır. Bunun önüne geçmek için 15-20 dakikalık hafif tempolu yürüyüşler yapılmalıdır” dedi.

SU TÜKETİMİ VE DOĞRU İÇECEK SEÇİMİ ÖNEMLİ

Bayram boyunca yeterli sıvı alımının ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Göral, “Günde yaklaşık 2-2,5 litre su tüketilmelidir. Su tek seferde değil, gün içine yayılarak içilmelidir. Bunun yanında şekersiz çay, ayran ve süt gibi içecekler tercih edilebilir. Bitki çayları da destekleyici olabilir” dedi.

PORSİYON KONTROLÜ HER ŞEYİN ANAHTARI

Prof. Dr. Göral, aşırı yeme alışkanlığının bayramda en sık yapılan hatalardan biri olduğunu belirterek, “Az ve dengeli beslenmek, hem sindirim sistemini korur hem de gün boyu daha enerjik hissetmenizi sağlar. Önemli olan her şeyden biraz ama kontrollü tüketmektir” diyerek sözlerini tamamladı.