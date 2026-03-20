Resmen duyurdular! Husiler savaşta İran'ın yanında yer alacak

Yemen'deki Husiler, İran'ın yanında savaşa dahil olduklarını ilan ederek ABD ve İsrail'e karşı cephe aldıklarını açıkladı; Kızıldeniz'de ABD gemilerini hedef alacaklarını duyurmaları, bölgedeki gerilimin daha da tırmanabileceği yönünde endişeleri artırdı.

Yemen'de İran'a yakınlığıyla bilinen Husiler, yayınladıkları videolu mesajda ABD ve İsrail'e karşı İran'ın yanında savaşa katıldıklarını duyurdu.

"BU SAVAŞ TÜM ÜMMETİN SAVAŞI"

Husiler, yayımladıkları mesajda çatışmaların yalnızca bölgesel değil, daha geniş bir anlam taşıdığını savunarak, "Bu savaş tüm ümmetin savaşıdır" ifadelerini kullandı.

ABD GEMİLERİNİ HEDEF ALMA TEHDİDİ

Mesajda ayrıca Kızıldeniz'deki ABD unsurlarına yönelik açık bir tehdit yer aldı. Husiler, "Kızıldeniz'deki ABD gemilerini vuracağız" açıklamasında bulundu. Husilerin açıklamaları, Orta Doğu'daki gerilimin daha da tırmanabileceğine işaret ederken, bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı.

LİDERLERİ SİNYALİ VERMİŞTİ

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, daha önce yaptığı bir açıklamada "İsrail ve ABD genel olarak bölgeyi kontrol etmek istiyor" diyerek Yemen halkını da İran'a destek amacıyla gösteriler düzenlemeye çağırmıştı.

İran'da büyük bir kayıp daha! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü...
Türk takımlarının bu sezonki UEFA gelirleri belli oldu! En fazla geliri Galatasaray elde etti
Türk takımlarının bu sezonki UEFA gelirleri belli oldu! En fazla geliri Galatasaray elde etti
İran'dan intikam operasyonu! Kamikaze İHA'ların üzerinde yazanlara bakın
İran'dan intikam operasyonu! Kamikaze İHA'ların üzerinde yazanlara bakın
İran'dan İngiltere'ye uyarı: ABD’ye üs sağlanması İran’a saldırıya katılım sayılır
İran'dan İngiltere'ye uyarı: ABD’ye üs sağlanması İran’a saldırıya katılım sayılır
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızı tank kullandı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızı tank kullandı
İsrail'e casusluk şoku! Demir Kubbe hakkında İran'a bilgi sızdıran yedek asker yakalandı
İsrail'e casusluk şoku! Demir Kubbe hakkında İran'a bilgi sızdıran yedek asker yakalandı
İran'a doğru yola çıkan Fransız uçak gemisinin koordinatları ifşa edildi
İran'a doğru yola çıkan Fransız uçak gemisinin koordinatları ifşa edildi
Eski CIA Analisti konuştu: İsrail'in sonraki hedefi Türkiye
Eski CIA Analisti konuştu: İsrail'in sonraki hedefi Türkiye
Medipol uzmanı uyardı: Bayramda sindirim sistemini bozan 5 büyük hata
Medipol uzmanı uyardı: Bayramda sindirim sistemini bozan 5 büyük hata
Bakan Murat Kurum'dan bayram mesajı
Bakan Murat Kurum'dan bayram mesajı
Luka Doncic, 60 sayıyla Lakers'ı galibiyete taşıdı
Luka Doncic, 60 sayıyla Lakers'ı galibiyete taşıdı
PFDK, Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi
PFDK, Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi