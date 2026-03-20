İran'da büyük bir kayıp daha! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü...

İran devlet televizyonu, ABD ve İsrail saldırılarında Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini'nin öldürüldüğünü duyurdu. Hafta başındaki saldırılarda ise Ali Laricani ve İsmail Hatip hayatını kaybetmişti.

İran devlet medyası, Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, Naini'nin ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda öldürüldüğü belirtildi.

Naini ölümünden önce yayınlanan son röportajında savaş koşullarında da füze üretmeye devam ettiklerini belirterek "Savaş ancak savaşın gölgesi ülkenin üzerinden kalktığında sona ermeli" demişti.

İRAN'DA PEŞ PEŞE SUİKASTLAR

Öte yandan hafta başında düzenlenen saldırılarda üst düzey isimler de hedef alınmıştı. Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani ile İstihbarat Bakanı İsmail Hatip'in de aynı saldırı dalgasında hayatını kaybettiği bildirildi.

SAVAŞTA ŞİMDİYE KADAR KİMLER ÖLDÜRÜLDÜ?

İran'da öldürülen siyasiler

Dini lideri Ali Hamaney
Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani
Savunma Konseyi Başkanı Ali Şemhani
Savunma Bakanı Ali Nasırzade
İstihbarat Bakanı İsmail Hatib
İran'da öldürülen komutanlar

Genelkurmay Başkanı Abdürrahim Musevi
Devrim Muhafızları'nın Komutanı Muhammed Pakpur
Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani

CAN KAYBI GİDEREK ARTIYOR

Bölgede tansiyon yükselmeye devam ederken, İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'tan bu yana İran'a yönelik ortak saldırılar düzenlediği ve bu süreçte aralarında dönemin dini lideri Ali Hamaney'in de bulunduğu yaklaşık bin 300 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

İran ise buna karşılık olarak İsrail'in yanı sıra ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine füze ve insansız hava aracı saldırıları gerçekleştirdi.

