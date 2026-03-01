BIST 13.718
İran Meclis Başkanı Kalibaf: "Trump ve Netanyahu, kırmızı çizgimizi aştınız, bedelini ödeyeceksiniz"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, kırmızı çizginin aşıldığını ve bedelini ödeyeceklerini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Kalibaf, Hamaney'in öldürülmesinin ardından görüntülü taziye mesajı yayımladı.

Kalibaf, "Trump, Netanyahu ve tüm işbirlikçileri ile bu iki kirli katilin unsurlarına söylüyorum: Kırmızı çizgimizi aştınız ve bunun bedelini ödeyeceksiniz. Bu, bizim için sadece varoluşsal bir savaş değil aynı zamanda bastırılmış bir öfkedir ki nihai intikam zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Tüm senaryolara karşı hazırlıklı olduklarını dile getiren İran Meclis Başkanı, önceden Hamaney'in muhtemel ölümü sonrası için planlama yapıldığını belirtti.

İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

