İran, ABD üslerine ve İsrail'e yeni saldırılar düzenledi

İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik yeni füze ve İHA saldırıları düzenlediğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine "kısa süre içerisinde" misilleme saldırısı başlatacağını duyurmuştu.

Mehr Haber Ajansı, İran Silahlı Kuvvetlerinin 6. duyuru metnini yayımladı.

Açıklamada, "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 6. dalgası kapsamında Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail ve bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik geniş çaplı füze ve İHA saldırıları başlatıldığı belirtildi.

Saldırılarda, bölgedeki ABD'ye ait 27 nokta ile "Tel Nof Hava Üssü, Tel Aviv'deki İsrail ordusunun genelkurmay karargahı ve büyük savunma sanayi kompleksinin hedef alınan yerler arasında olduğu" aktarıldı.

Açıklamada, İran Silahlı Kuvvetlerinin, İsrail ve ABD üslerinde "siren seslerinin susmasına izin verilmeyeceği, art arda ve caydırıcı farklı ve sert bir intikam adımının hayata geçirileceği" ifade edildi.

Patlama sesleri duyuluyor

Öte yandan saldırılar sonrası, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Ürdün ve İsrail'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.



