İran'dan İsrail'e yeni misilleme füze saldırıları

ABD ve İsrail güçlerinin İran’a yönelik geniş çaplı hava ve füze saldırıları başlatmasıyla Orta Doğu’da gerilim hızla tırmanıyor. İran da misilleme için harekete geçtiğini açıklayarak füze saldırılarına başladı.

Abone ol

İran ile ABD arasındaki gerilim, sabah saatlerinde başlayan geniş çaplı hava ve füze saldırılarıyla yeni bir boyuta ulaştı. Al Jazeera ve The New York Times kaynaklarına göre İsrail'in İran'a başlattığı saldırılara çok sayıda ABD savaş uçağı da katıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın “önleyici saldırı” açıklamasının ardından İran’daki askeri hedefler yoğun şekilde vuruldu. İran’ın çeşitli kentlerinden gelen görüntülerde patlama sonrası yükselen duman bulutları dikkat çekti.

ABD üsleri İran tarafından hedef alındı

Saldırılar eş zamanlı olarak bölgedeki diğer ülkelere de yayıldı. İran’dan ateşlenen füzelerin bir bölümünün Körfez’de konuşlu ABD askeri varlıklarını hedef aldığı bildirildi. Bu kapsamda Bahreyn’de bulunan ve ABD’nin Beşinci Filosu’nun konuşlandığı Juffair üssünün vurulduğu iddia edildi. Ayrıca İran füzelerinin ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln’u hedef aldığı da öne sürüldü.

Katar, güvenlik gerekçesiyle hava sahasını kapatırken, Katar hava savunma sisteminin İran’a ait bir füzeyi düşürdüğü aktarıldı. Kuveyt’te bulunan ABD üssünde de patlama meydana geldiği bildirildi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kenti ile Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dan da patlama sesleri geldiği ileri sürüldü. Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Üssü’nün de saldırı hedefleri arasında olduğu belirtildi.

İşte İran'ın hedef aldığı ABD üsleri

Fars haber ajansının bildirdiğine göre İran'ın bölgede hedef aldığı askeri üsler arasında şunlar bulunuyor:

Katar'daki El Udeyd Hava Üssü

Kuveyt'teki El Salem Hava Üssü

BAE'deki El Dafra Hava Üssü

Bahreyn'deki ABD 5. Filo Üssü

İran Güvenlik Komisyonu yetkilileri, Al Jazeera’ya yaptıkları açıklamada “Biz sizi uyardık” ifadesini kullandı.

İran'dan İsrail'e yanıt

İsrail ordusu ise İran’dan fırlatılan füzelerin İsrail’e yöneldiğini duyurdu. Galilee bölgesinde hava savunma sistemlerinin patlamaları engellemeye çalıştığı, Tel Aviv’de ise en az iki füzenin isabet ettiği iddia edildi. Başkent Kudüs’te de patlama sesleri duyuldu. Yetkililer, şu ana kadar büyük çaplı bir can kaybı ya da ciddi hasar bilgisi paylaşmadı.

İsrail yönetimi güvenlik nedeniyle hava sahasını geçici olarak kapatırken, ilerleyen saatlerde yeniden açılabileceği açıklandı. Ülkede sirenlerin çaldığı, sabah saatlerinden itibaren acil durum ilan edilerek okullar ve kamu kurumlarının kapatıldığı bildirildi.

Reuters’a konuşan İranlı bir yetkili, ülkesinin misillemeye hazır olduğunu ve verecekleri yanıtın “yıkıcı ölçekte” olacağını söyledi. İran devlet televizyonu da ordunun karşı saldırı planları yaptığını ve savaş uçaklarının havalandığını duyurdu.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi ise yaptığı açıklamada, halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirlerin alındığını, okullar ve üniversitelerin bir sonraki duyuruya kadar kapatıldığını, bankaların ise hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu. Kamu kurumlarının ise geçici olarak yüzde 50 kapasiteyle çalışacağı belirtildi.

Konsey ayrıca yaptığı açıklamada, saldırıları “düşmanca eylem” olarak nitelendirerek İran silahlı kuvvetlerinin karşılık vermeye başladığını ve gelişmelerin halka düzenli olarak aktarılacağını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan BM’ye çağrı: Sorumluluk alın

İran Dışişleri Bakanlığı, dijital medya hesabında İsrail ve ABD'nin İran'a dönük başlattığı saldırılara ilişkin Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrı yaptığı yazılı bir açıklama yayınladı.

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin imzasıyla yayınlanan açıklamada, "ülkenin toprak bütünlüğü" ve "ulusal egemenliğinin" açık şekilde ihlal edildiği dile getirildi. Savunma altyapıları ve askeri tesislerin hedef alındığının doğrulandığı paylaşılan açıklamada, "ABD ve siyonist rejimin İran’a yönelik bu yeni askeri saldırısı, İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı işlenmiş açık bir suçtur. Bu eylem, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 2. maddesinin 4. fıkrasının açık ihlalidir ve uluslararası hukuk ile devletlerin egemenliğine aykırıdır" denildi.

İran'ın, "ulusal çıkarlarının" ve güvenliğinin hedef alındığı belirtilen açıklamada, İran'ın uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkını kullanacağı belirtildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"İran’a karşı yapılmış silahlı bir saldırı niteliğindedir. Bu nedenle İran, BM Şartı’nın 51. maddesi uyarınca meşru savunma hakkını kullanma hakkına sahiptir" ifadelerinin kullanıldığı açıklamanın devamı şu şekilde: "İran Cumhuriyeti, BM Güvenlik Konseyi’nden, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bu saldırganlığa karşı acil ve etkili adımlar atmasını talep etmektedir. BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi üyeleri, görev ve sorumlulukları çerçevesinde gerekli girişimlerde bulunmalıdır.

Tüm BM üyesi devletlerden, özellikle bölge ve İslam ülkelerinden, bu açık saldırganlığı kınamaları ve uluslararası barış ve güvenliğin korunması için kolektif sorumluluklarını yerine getirmeleri beklenmektedir. İran halkı, tarih boyunca her türlü saldırı ve zorbalığa karşı direnmiş ve asla teslim olmamıştır. Bu millet, Allah’a olan inancı ve direnciyle, bu saldırıya da kararlılıkla karşılık verecektir. Tarih göstermiştir ki İranlılar hiçbir zaman saldırganlık ve zorbalık karşısında boyun eğmemiştir. Bu kez de İran milleti kararlı ve belirleyici bir duruş sergileyecek, saldırganlar ise yaptıklarından dolayı pişman olacaktır."

İsrail genelinde siren sesleri

İran'ın misilleme açıklamasının ardından başkent Tel Aviv ve Kudüs başta olmak üzere İsrail'in kuzey, güney ve orta kesimlerinde peş peşe siren sesleri yankılanmaya başladı. İsrail ordusu, İran'dan fırlatılan balistik füzelerin tespit edildiğini doğrulayarak, hava savunma sistemlerinin tehditleri havada imha etmek için aktif olarak çalıştığını duyurdu. Uyarı alan bölgelerdeki tüm sivillere derhal bomba sığınaklarına ve güvenli odalara girmeleri çağrısında bulunuldu.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom, art arda gerçekleştirilen füze saldırılarında şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma rapor edilmediğini bildirdi. İsrail savunma kaynaklarından alınan ilk bilgilere göre, ülkenin kuzeyine fırlatılan en az iki balistik füzeden birinin açık alana düştüğü, orta kesimleri hedef alan bir diğer füzenin ise hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildiği aktarıldı. İsrail ordusu, yeni füze dalgalarının beklendiğini belirterek halkı teyakkuzda kalmaları konusunda uyardı.

İsrail ordusu, İran’dan 11’inci dalga füze saldırısının başladığını duyurdu

İsrail ordusu, İran'ın ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak yaptığı 11'inci dalga füze saldırısını başladığını açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin İsrail'e doğru fırlatıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Hava savunma sistemlerinin 11'inci dalga saldırı kapsamında ateşlenen füzeleri önlemek için çalıştığı kaydedilen açıklamada, halkın cep telefonlarına talimatlar gönderildiği ve bu talimatlara uyulması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, füzelerin ateşlendiğinin tespit edilmesinin ardından ülke genelinde alarmların devreye girdiği belirtildi.

Kuveyt, İran'ın gün boyu düzenlediği saldırılarda 12 kişinin yaralandığını açıkladı

Kuveyt, İran'ın ülkeye düzenlediği saldırılar nedeniyle 12 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, İran'ın gün boyu düzenlediği saldırılarda yaralananlara ilişkin bilgi verdi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın aktardığına göre Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sened, şu ana kadar saldırılarda 12 kişinin yaralandığını kaydetti.

Sened, bir kişinin yoğun bakımda ve yakın takip altında olduğunu, diğer yaralıların da tıbbi müşahedelerinin devam ettiğini aktardı.

İran'ın saldırı düzenlediği yerler arasında Kuveyt Uluslararası Havalimanı da yer almıştı. İnsansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda havalimanı çalışanlarından yaralananlar olduğu belirtilmişti.

İsrail basını: İran gün içinde İsrail'e 200'den fazla füze fırlattı

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar sonrası İran'ın gün içinde İsrail'e misilleme olarak 200'den fazla füze fırlattığı iddia edildi. İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberinde, İsrail ile ABD'nin bu sabah başlattığı saldırılar sonrası İran'ın İsrail'e çok sayıda insansız hava aracı ve füze attığı belirtildi.

İran'ın gün içinde İsrail'e fırlattığı 200'den fazla füze nedeniyle ülke genelinde sirenlerin çaldığı ve hava savunma sistemlerinin çalıştığı aktarıldı.

İsrail ordusu, İran’dan fırlatılan hava araçlarının engellendiğini duyurdu

İsrail ordusu, son saatlerde İran’dan İsrail’e doğru fırlatılan bazı hava araçlarının engellendiğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, saldırı sonucu sirenlerin devreye girdiği kaydedildi. İran'dan İsrail'e doğru fırlatılan hava araçlarını, hava savunma sistemlerinin tespit edip engellediği belirtildi.

İran, ABD'ye ait muharebe destek gemisini vurduğunu duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Şerefli İran ulusu, ABD MST Muharebe Destek Gemis,i İran Devrim Muhafızları Donanması füzeleriyle şiddetli şekilde vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD donanmasına ait diğer unsurların da İran Silahlı Kuvvetlerinin füze ve insansız hava araçlarının hedefi olacağı kaydedildi.