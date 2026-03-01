BIST 13.718
İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine Trump'tan ilk yanıt!

İran'da dini lider Ali Hamaney'in öldürülmesi sonrası Devrim Muhafızları'ndan "Tarihinin en ağır taarruz operasyonu dakikalar içinde başlayacak" tehdidi geldi. Söz konusu mesaja ilişkin konuşan ABD Başkanı Donald Trump "İran bugün bizi çok sert vuracakmış, yapmasalar iyi olur. Onları görülmemiş güçle vururuz" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in saldırılarından en net gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın bir numaralı hedef olarak gösterdiği İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in akıbeti belli oldu. İran devlet televizyonu, Hamaney'in ABD ve İsrail'in saldırılarında öldürüldüğünü doğruladı. Ülkede 40 günlük yas ilan edildi.

"Tarihin en ağır taarruz operasyonu başlayacak"

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail-ABD saldırısında öldürülmesinin ardından ülkede tansiyon yükseldi. Devrimi Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri tarihinin en ağır taarruz operasyonu, işgal altındaki topraklara ve ABD güçlerinin üslerine doğru dakikalar içinde başlayacak" ifadelerine yer verildi.

Trump: Onları görülmemiş güçle vururuz

İran bu açıklamadan dakikalar sonra İsrail'e yeni bir saldırı başlatırken ABD Başkanı Donald Trump'tan da Tahran yönetiminin tarihi restine ilk yanıt geldi. Trump "İran bugün bizi çok sert vuracakmış, yapmasalar iyi olur. Onları görülmemiş güçle vururuz" dedi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğü operasyonun ardından diplomatik çözüm ihtimalinin sorulması üzerine Trump, "Şu an, bir gün öncesine göre çok daha kolay olduğu aşikar. Çünkü ağır bir darbe alıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Bu ülke için harika bir gün"

Trump, saldırıların sonuçlarına güvendiğini belirterek, İran'a yönelik saldırıları, "Bu ülke için harika bir gün, dünya için harika bir gün." sözleriyle nitelendirdi.

Ayrıca İran'da Hamaney'in ölümünün ardından yönetimi devralabilecek "iyi adaylar" bulunduğunu iddia eden Trump, konuya dair ayrıntı vermedi.

Trump, İran'ın şu ana kadarki saldırılarının öngördüklerinden daha sınırlı olduğunu değerlendirerek "İki katı olacağını düşünmüştük. Şu ana kadar beklediğimizden daha az." dedi.

İran konusunda Kongre ile çalışıp çalışmayacağı sorusuna Trump, her zaman çalışmak istediğini söyledi.

Trump, ABD'nin İran'daki askeri operasyonlarını "savaş" olarak görüp görmediğine ilişkin soruya ise önceliğinin, ABD'ye yönelik tehditleri ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.

