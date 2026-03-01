İran'ın misillemesinde Tel Aviv'e füze isabet etti

İsrail basını, İran'ın söz konusu füze saldırısının kamuoyuna yansıyan ilk doğrudan isabet olduğunu belirtti.İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre İran’ın balistik füze saldırısında en az bir kişinin ağır yaralandığı bildirildi.