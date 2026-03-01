Müslüman ülke Fas'ta ABD ve İsrail karşıtı gösterilere izin yok

Fas'ta güvenlik güçleri, ABD ile İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıları protesto etmek ve Tahran ile dayanışma göstermek amacıyla başkent Rabat ve Tanca kentlerinde organize edilen gösterilere müsaade etmedi. İki kentte de göstericilere müdahale edildi.

İKİ KENTTEKİ GÖSTERİLERE DE MÜSAADE EDİLMEDİ

Başkent Rabat'taki parlamento binası önünde Tahran ile dayanışma göstermek amacıyla organize edilen gösteriye, güvenlik güçleri müdahale etti. Göstericiler, dağılmadan önce "ABD halkın düşmanıdır, savaşlar artık yeter" ve "Siyonistlere de Amerikalılara da hayır" gibi sloganlar attı.

Ayrıca, ülkenin kuzeyindeki Tanca kentinde de İran ile dayanışma amacıyla yapılması planlanan gösteriye güvenlik güçleri müsaade etmedi. Tanca'da toplanan kalabalık, gösteri düzenlemeden güvenlik güçleri tarafından dağıtıldı.