DÜNYA

İran: Düşman tamamen teslim olana kadar savaşı sürdüreceğiz

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, ülkesinin ABD-İsrail'e karşı savaşı düşman tamamen teslim olana kadar sürdüreceğini belirtti.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Telayi Nik konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkın talepleri, komuta kademesinin vurguları ve şehit ailelerinin beklentileri doğrultusunda, Silahlı Kuvvetler ve Savunma Bakanlığı, düşman tamamen durdurulup teslim olana kadar savaşı kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Denizcilik alanında düşmanın fiilen sahayı terk ettiğini ileri süren Nik, "Bugün Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde düşman gemilerine dair hiçbir iz bulunmamaktadır. Bu durum, onların bu alanda tamamen çöktüğünün bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
MSB’den Türk bilim insanı Muazzez Kumrucu-Lohmiller’e plaket
MSB’den Türk bilim insanı Muazzez Kumrucu-Lohmiller’e plaket
Eski FBI direktörü Mueller hayatını haybetti! Trump: Öldüğüne sevindim
Eski FBI direktörü Mueller hayatını haybetti! Trump: Öldüğüne sevindim
Gülçin Ergül’den korkutan paylaşım: Bana bir şey olursa...
Gülçin Ergül’den korkutan paylaşım: Bana bir şey olursa...
Çinli uzmandan İsrail ve İran sözleri! Türkiye detayı...
Çinli uzmandan İsrail ve İran sözleri! Türkiye detayı...
Hürmüz Boğazı krizi: 22 ülkeden ortak çağrı
Hürmüz Boğazı krizi: 22 ülkeden ortak çağrı
Ünye sahilinde mühimmat yüklü insansız araç imha edildi
Ünye sahilinde mühimmat yüklü insansız araç imha edildi
ABD üslerine İran darbesi: Hasar büyük
ABD üslerine İran darbesi: Hasar büyük
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama: Yerleşimci terörü vurgusu
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama: Yerleşimci terörü vurgusu
Galatasaray’dan Devler Ligi’nde rekor gelir
Galatasaray’dan Devler Ligi’nde rekor gelir
İran’dan İsrail’e füze saldırısı! Sirenler çalıyor
İran’dan İsrail’e füze saldırısı! Sirenler çalıyor
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 29 ilde DEAŞ operasyonu
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 29 ilde DEAŞ operasyonu
ABD ordusu 8 binden fazla hedefi vurdu! 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk
ABD ordusu 8 binden fazla hedefi vurdu! 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk