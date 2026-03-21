Gülçin Ergül’den korkutan paylaşım: Bana bir şey olursa...

Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda evinin kapısına gelen kimliği belirsiz bir kişi nedeniyle korku yaşadığını ve kendini güvende hissetmediğini açıkladı.

Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı peş peşe paylaşımlarla herkesi korkuttu.

Kimliği belirsiz bir şahsın evinin kapısına dayandığını söyleyen ünlü şarkıcı, panik dolu anlarını cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına aldı.

Büyük bir korku yaşayan ünlü şarkıcı, kendisini güvende hissetmediğini söyleyerek o anları takipçileriyle paylaştı.

Kapısına gelen kişiyle konuşmalarını paylaşan Ergül'ün "Lütfen gidin ben sizin eve girmenizi istemiyorum. Bana haber vermediniz. Özellikle uyuduğum saatlerde. İstemiyorum, güvende hissetmiyorum şu anda. İstemiyorum. Buna saygı duymanız lazım" şeklindeki sözleri izleyenleri tedirgin etti.

Kapının ardındaki ısrarlı bekleyişe tepki gösteren ünlü şarkıcı, takipçilerine şu sözlerle seslendi;

"Güvenliğimi tetikleyen, beni tehlikeye atan birçok şey yaşadım. Travmatik şeyler… Buraya yansıtmadım. Suistimal edildim. Bilin ki, bildiğiniz gibi ben alkol, sigara vesaire hiçbir şey kullanmayan biriyim; bu da çevremde bilinen bir şeydir. Röportajlarda da sesimi korumak için bunlara önem verdiğimi hep söyledim.

Beni bilinçsiz bir şekilde herhangi bir travmatik durumda bırakan bir şeyler olduysa da bunun benim sorumluluğumda ve bilincimde olmadığını bilmenizi isterim.

Mental destek alarak izole olmak istedim. Sınırlarımı korumak istiyorum.

Eğer kedilerime bir şey olursa ya da bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın. Sığınabileceğim yer burası diye geldim"