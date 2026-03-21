Gülçin Ergül’den korkutan paylaşım: Bana bir şey olursa...

Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda evinin kapısına gelen kimliği belirsiz bir kişi nedeniyle korku yaşadığını ve kendini güvende hissetmediğini açıkladı.

Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı peş peşe paylaşımlarla herkesi korkuttu.

Kimliği belirsiz bir şahsın evinin kapısına dayandığını söyleyen ünlü şarkıcı, panik dolu anlarını cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına aldı. 

Büyük bir korku yaşayan ünlü şarkıcı, kendisini güvende hissetmediğini söyleyerek o anları takipçileriyle paylaştı.

Kapısına gelen kişiyle konuşmalarını paylaşan Ergül'ün "Lütfen gidin ben sizin eve girmenizi istemiyorum. Bana haber vermediniz. Özellikle uyuduğum saatlerde. İstemiyorum, güvende hissetmiyorum şu anda. İstemiyorum. Buna saygı duymanız lazım" şeklindeki sözleri izleyenleri tedirgin etti.

Kapının ardındaki ısrarlı bekleyişe tepki gösteren ünlü şarkıcı, takipçilerine şu sözlerle seslendi;

"Güvenliğimi tetikleyen, beni tehlikeye atan birçok şey yaşadım. Travmatik şeyler… Buraya yansıtmadım. Suistimal edildim. Bilin ki, bildiğiniz gibi ben alkol, sigara vesaire hiçbir şey kullanmayan biriyim; bu da çevremde bilinen bir şeydir. Röportajlarda da sesimi korumak için bunlara önem verdiğimi hep söyledim.

Beni bilinçsiz bir şekilde herhangi bir travmatik durumda bırakan bir şeyler olduysa da bunun benim sorumluluğumda ve bilincimde olmadığını bilmenizi isterim. 

Mental destek alarak izole olmak istedim. Sınırlarımı korumak istiyorum. 

Eğer kedilerime bir şey olursa ya da bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın. Sığınabileceğim yer burası diye geldim"

Çinli uzmandan İsrail ve İran sözleri! Türkiye detayı...
Çinli uzmandan İsrail ve İran sözleri! Türkiye detayı...
Hürmüz Boğazı krizi: 22 ülkeden ortak çağrı
Hürmüz Boğazı krizi: 22 ülkeden ortak çağrı
Ünye sahilinde mühimmat yüklü insansız araç imha edildi
Ünye sahilinde mühimmat yüklü insansız araç imha edildi
ABD üslerine İran darbesi: Hasar büyük
ABD üslerine İran darbesi: Hasar büyük
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama: Yerleşimci terörü vurgusu
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama: Yerleşimci terörü vurgusu
Galatasaray’dan Devler Ligi’nde rekor gelir
Galatasaray’dan Devler Ligi’nde rekor gelir
İran’dan İsrail’e füze saldırısı! Sirenler çalıyor
İran’dan İsrail’e füze saldırısı! Sirenler çalıyor
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 29 ilde DEAŞ operasyonu
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 29 ilde DEAŞ operasyonu
ABD ordusu 8 binden fazla hedefi vurdu! 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk
ABD ordusu 8 binden fazla hedefi vurdu! 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk
Hakan Fidan’dan savaş uyarısı: Süre uzayabilir
Hakan Fidan’dan savaş uyarısı: Süre uzayabilir
İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’dan mesai arkadaşlarına bayram kutlaması
Süper Lig’de ertelenen maçların tarihleri açıklandı
