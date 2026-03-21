Galatasaray’dan Devler Ligi’nde rekor gelir

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda elenerek Avrupa’ya veda ederken, sezonu önemli başarılarla tamamladı. Sarı kırmızılı ekip hem 53 milyon euronun üzerinde gelir elde etti hem de ülke puanına en fazla katkıyı sağlayan Türk takımı oldu.

Lig sürecinde oynadığı 8 maçın 3'ünü kazanan temsilcimiz, 1 beraberlik ve 4 de yenilgi aldı. Okan Buruk'un ekibi, lig aşamasını 10 puanla 20'nci sırada tamamladı.

Play-off turunda İtalyan devi Juventus'u eleyen Galatasaray, son 16 turunda Liverpool'un rakibi oldu. İlk maçı İstanbul'da kazanan temsilcimiz, ikinci mücadele rakibine 4-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı kırmızılılar, bu sezon Avrupa'da en çok gelir elde eden ve ülke puanına en fazla katkı sağlayan Türk takımı oldu.

Galatasaray, bu sezon Devler Ligi'nden 53, 53 milyon euroyu kasasına koydu. Sarı kırmızılılar, Avrupa'da en fazla gelir kazandığı sezonu geride bıraktı.

Galatasaray, bu sezon ülke puanına 17 bin 750 puan katkı yaptı. Samsunspor 11 bin 125, Fenerbahçe 10 bin 500, Rams Başakşehir ve Beşiktaş ise 2 bin 500'er puan katkı sağladı.

Galatasaray ayrıca, 2012/2013 sezonundan sonra bir Şampiyonlar Ligi sezonunda 5 galibiyetle en çok maç kazandığı sezonu yaşadı.