BIST 13.048
DOLAR 44,30
EURO 51,30
ALTIN 6.406,80
HABER /  DÜNYA

İran’dan İsrail’e füze saldırısı! Sirenler çalıyor

İran’dan İsrail’e füze saldırısı! Sirenler çalıyor

İran’ın misilleme saldırısının ardından İsrail’in güneyindeki Dimona Nükleer Tesisi çevresinde sirenler çalarken, İran’dan ateşlenen füzelerin hava savunma sistemleri tarafından önlenmeye çalışıldığı bildirildi.

Abone ol

Orta Doğu'da savaş kızışıyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

SİRENLER ÇALIYOR

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran saldırısının ardından İsrail'in güneyindeki Necef bölgesinde Dimona Nükleer Santrali'nin çevresi de dahil olmak üzere sirenler çaldığını aktardı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, hava savunma sistemlerinin İran füzelerini engellediğini ileri sürdü.

KUZEYDEN DE LÜBNAN SALDIRIYOR

Kanal 12'nin haberinde, aynı anda Lübnan'dan gelen roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Celile'nin batısında da sirenler çaldığı belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, güneyde ve kuzeyde yaralı ihbarı almadıklarını belirtirken Dimona'da bir füze parçasının düştüğü rapor edilen bölgeye ekiplerin sevkedildiğini aktardı.

NATANZ NÜKLEER TESİSE SALDIRI DÜZENLEMİŞLERDİ

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD ve İsrail’in, Natanz Nükleer Tesisi’ne yönelik saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ise Natanz’ı hedef alan hava saldırısını kendilerinin gerçekleştirmediğini, ABD’nin İran’daki faaliyetlerine ilişkin ise yorum yapamayacaklarını kaydetmişti.

