ABD üslerine İran darbesi: Hasar büyük

İsrail ve ABD’nin İran’a başlattığı saldırıların ardından Tahran’ın misillemeleri Orta Doğu’yu kısa sürede savaş alanına çevirirken, ABD üslerinde ciddi hasar oluştuğu ortaya çıktı.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran'ın misilleme saldırılarıyla birlikte savaş kısa sürede Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirdi.

İran'ın misilleme saldırılarının bilançosu ortaya çıktı. İngiliz yayın kuruluşu BBC, İran'ın Orta Doğu'daki ABD üslerine yönelik saldırılarının savaşın ilk iki haftasında yaklaşık 800 milyon dolarlık hasara yol açtığını ortaya koydu. Analiz, Washington için savaşın maliyetinin sanılandan çok daha yüksek olduğunu gösteriyor.

SAVAŞIN HEMEN ARDINDAN MİSİLLEME

Tahran ilk hafta içinde geniş çaplı misillemelere girişti. Center for Strategic and International Studies (CSIS) verilerine dayanan BBC analizine göre, hasarın büyük bölümü bu ilk karşı saldırılarda oluştu.

İran'ın saldırılarında özellikle hava savunma sistemleri, radar altyapısı ve uydu iletişim sistemleri gibi kritik askeri sistemler hedef alındı. Ürdün'deki bir ABD üssünde bulunan THAAD füze savunma sistemine ait radarın vurulması oldu.Bu radarın tek başına maliyetinin yaklaşık 485 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

İran saldırıları Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Ürdün'de etkili oldu. Uzmanlara göre açıklanan 800 milyon dolarlık zarar, tablonun tamamını yansıtmıyor. Ayrıca ABD merkezli uydu görüntü sağlayıcılarının kısıtlamaları nedeniyle hasarın tamamı net şekilde tespit edilemiyor.

SAVAŞIN TOPLAM MALİYETİ HIZLA BÜYÜYOR

ABD için maliyet yalnızca üs hasarıyla sınırlı değil. İlk 6 gün 11.3 milyar dolar harcanırken, 12 günün sonunda maliyet 16.5 milyar dolara çıktı.

Ayrıca Savunma Bakanlığı (Pentagon) savaş için 200 milyar dolar ek bütçe talep etti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, maliyetin daha da artabileceğini bildirdi.