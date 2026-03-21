İçişleri Bakanlığı duyurdu: 29 ilde DEAŞ operasyonu

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 29 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda 139 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 14’ü tutuklanırken 9’u hakkında adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanlığı, 29 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 139 şüpheliden 14'ünün tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, aralarında Ankara, İstanbul, Konya, Antalya, Kayseri ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu 29 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendi.

İki hafta süren operasyonlarda yakalanan 139 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin, haklarında aranma kaydı bulunduğu, terör örgütüne finansal destek sağladıkları ve geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlendi.

