ABD ordusu 8 binden fazla hedefi vurdu! 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’tan bu yana İran’a yönelik saldırıları sürerken, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper 8 binden fazla askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. Cooper, İran donanmasının büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini savunarak Orta Doğu’da kapsamlı bir hava savunma sistemi kurduklarını belirtti.

ABD ve İsrail'in İran saldırıları 28 Şubat'tan bu yana sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 130 İran gemisi de dahil olmak üzere 8 binden fazla askeri hedefi vurduk. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana 3 haftalık bir süre içinde bir donanmanın imha edilmesinin en büyük örneği" ifadelerini kullandı.

'İLERLEMEMİZ APAÇIK ORTADA'

Cooper, ABD ordusunun binlerce füzeyi, insansız hava aracını ve İran donanmasının tamamını etkisiz hale getirdiğini savunarak, "Donanmaları denize açılmıyor, taktik savaş uçakları uçmuyor ve çatışmanın başındaki yüksek oranlarda füze ve insansız hava aracı fırlatma yeteneklerini kaybettiler. İlerlememiz apaçık ortada" şeklinde konuştu.

Cooper ayrıca, "Şu anda Orta Doğu üzerinde dünyanın en kapsamlı hava savunma şemsiyesini kurduk" dedi.