İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den, Netanyahu'nun "Hazreti İsa" açıklamasına tepki

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Hazreti İsa ile Cengiz Han’a ilişkin ifadelerinin, "İsa Mesih’e karşı küçümseme içerdiğini" ifade etti.

Erakçi, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun dünkü açıklamasında Hazreti İsa ve ve Cengiz Han hakkındaki ifadelerine değindi. İranlı bakan paylaşımında, "Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) Hristiyanların iyi niyetine bu kadar bağımlı bir lider için, Netanyahu’nun İsa Mesih’e karşı sergilediği küçümseme dikkat çekicidir.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu hakkında, insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarıldığına işaret eden Erakçi, "Bölgenin gördüğü en acımasız katliamcısı olan Cengiz Han'a yönelik dizginsiz övgüleri ise aranan bir savaş suçlusu olarak kendisinin mevcut statüsüyle örtüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu dünkü konuşmasında, ABD-İsrail'in İran'a ve bölgedeki diğer ülkelere savaşına ilişkin Hazreti İsa'yı Cengiz Han ile kıyaslayarak, "İsa Mesih'in Cengiz Han'a karşı hiçbir üstünlüğü yok. Yeterince güçlü, acımasız ve kudretliyseniz, kötülük iyiliğin üstesinden gelir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanının yorumuna sosyal medyada başta Müslümanlar ve bazı Hristiyanlar tepki göstermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
SGK 36 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
Rusya'dan savaş açıklaması: Ukrayna'da bir haftada 5 yerleşim birimini ele geçirdik
Cemaat ayaklandı! Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'e hakaret: 'Pis köpek'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu terörü bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor
Macaristan'ın vetosu Almanya Başbakanı Merz'i kızdırdı
Erzincan'da kaza! 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
A Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
Özgür Özel'den TBMM Başkanı Kurtulmuş ve siyasi parti liderlerine bayram telefonu
İspanya'dan İsrail'e Lübnan tepkisi: Saldırıları derhal durdurun
Resmen duyurdular! Husiler savaşta İran'ın yanında yer alacak
İran'da büyük bir kayıp daha! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü...
Türk takımlarının bu sezonki UEFA gelirleri belli oldu! En fazla geliri Galatasaray elde etti
