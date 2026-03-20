Özgür Özel'den TBMM Başkanı Kurtulmuş ve siyasi parti liderlerine bayram telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve 15 siyasi parti liderini telefonla arayarak, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre Özel, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, ⁠Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, ⁠Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, SOL Parti Genel Başkanı Önder İşleyen, ⁠Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ⁠Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın bayramını kutladı.