BIST 13.048
DOLAR 44,31
EURO 51,30
ALTIN 6.644,44
HABER /  DÜNYA

İsviçre'den ABD ile ilgili flaş karar!

İsviçre, ABD ve İran saldırılarında tarafsızlığını gerekçe göstererek ABD'ye silah ihracatı yapılmasına onay vermeyeceğini bildirdi.

Abone ol

İsviçre hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, İran'a saldırılarda taraf olan devletlere yapılan ihracata ilişkin tarafsızlık ilkesinin gerektirdiklerinin incelendiği belirtildi.

Hükümet açıklamasında, "İran ile uluslararası silahlı çatışmaya taraf olan ülkelere savaş malzemesi ihracatı çatışma süresince yetkilendirilemez. Mevcut lisanslar ve diğer malların ihracatı bir uzman grup tarafından gözden geçirilecek." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin uluslararası bir çatışmaya dahil olduğuna işaret edilen açıklamada, "Şu anda ABD'ye savaş malzemesi ihracatına izin verilememektedir. 28 Şubat'ta saldırıların tırmanmasından bu yana, ABD'ye savaş malzemesi ihracatı için yeni lisans verilmemiştir. Aynı durum İran için de geçerlidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsviçre'nin, ABD ve İran saldırılarında tarafsız bir tutum sergilediği vurgulandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

