Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu terörü bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor. 28 Şubat’ta Netanyahu'nun tahrikleri ile başlatılan İran merkezli saldırılar bölgemizdeki istikrarsızlığı daha da derinleştirmiş durumda." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de bayramlaşma programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buradaki konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Gazze başta olmak üzere canımızın yandığı tüm topraklarda bayramı hüzünle kederle sızıyla geçiren tüm dostlarımıza en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum.

Coğrafyamızdaki bu imtihan devresini birbirimize destek olarak, umutla, sabırla, metanetle inşallah çok yakın bir zamanda geride bırakacağımıza inanıyorum.

"Siyonist şebeke haydutluğa devam ediyor"

Gazze’de siyonist soykırım şebekesi insani yardım girişlerini engelleme can almaya yıkım ve haydutluğa devam ediyor. İran Savaşı’nı bahane ederek ilk kıblemiz Mescidi Aksa’yı ibadete kapattı. Batı Şeria’da ve işgal altında tuttuğu diğer Filistin topraklarında yasa dışı faaliyetlerine ve yayılmacılık siyasetine hız verdi.

"Netanyahu terörü"

Netanyahu terörü bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor. 28 Şubat’ta Netanyahu'nun tahrikleri ile başlatılan İran merkezli saldırılar bölgemizdeki istikrarsızlığı daha da derinleştirmiş durumda. durumda.

İslam dünyası olarak engellerle, çukurlarla, tertip ve tuzaklarla dolu bir yolu daha aşmaya çalışıyoruz.

Türkiye olarak barışın ve huzurun tesisi, diyalog ve diplomasinin yeniden devreye girmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.

Bizim de gayretlerimizle Pakistan-Afganistan çatışmalarının bayram boyunca durdurulmasına karar verildi. Temennimiz geçici sükunetin kalıcı hale gelmesi.

"Şer güçlerin bir hesabı varsa alemlerin Rabbi olan Allah’ın da bir hesabı vardır"

Milletimizin gönlü rahat olsun. Şer güçlerin bir hesabı varsa alemlerin Rabbi olan Allah’ın da bir hesabı vardır. Eninde sonunda Allah’ın hesabı diğer tüm hesaplardan galip gelecektir. Umutsuzluğa asla kapılmayacağız.