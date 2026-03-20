DÜNYA

İsrail savaş uçakları gece yarısı Suriye ordusuna ait askeri üsleri bombaladı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'nin güneyine gece yarısı düzenledikleri hava saldırısının Şam yönetimine "açık mesaj" olduğu tehdidinde bulundu.

Savunma Bakanı Katz, yaptığı açıklamada, Şam yönetimine ait askeri üsleri hedef aldığı öne sürülen saldırıları Dürzileri korumak bahanesiyle gerçekleştirdiklerini iddia etti.

Bakan Katz, gerektiği takdirde Suriye’ye daha şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, dün gece Suriye'nin güneyinde Şam yönetimine ait askeri üslerde bir komuta merkezini ve silah depolarını vurduğunu ileri sürmüştü.

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmiş, 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlemişti.

İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşması için görüşmeler yapılmış, bu süreçte İsrail Suriye'ye saldırı gerçekleştirmemişti.

İsrail'in, 17 Mart'ta Suriye'de Şam yönetimiyle ilgisi olmayan bir hedefe hava saldırısı gerçekleştirerek bir kamyonu vurduğu iddia edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den, Netanyahu'nun "Hazreti İsa" açıklamasına tepki
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den, Netanyahu'nun "Hazreti İsa" açıklamasına tepki
SGK 36 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
SGK 36 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
Rusya'dan savaş açıklaması: Ukrayna'da bir haftada 5 yerleşim birimini ele geçirdik
Rusya'dan savaş açıklaması: Ukrayna'da bir haftada 5 yerleşim birimini ele geçirdik
Cemaat ayaklandı! Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'e hakaret: 'Pis köpek'
Cemaat ayaklandı! Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'e hakaret: 'Pis köpek'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu terörü bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu terörü bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor
Macaristan'ın vetosu Almanya Başbakanı Merz'i kızdırdı
Macaristan'ın vetosu Almanya Başbakanı Merz'i kızdırdı
Erzincan'da kaza! 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Erzincan'da kaza! 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
A Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
A Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
Özgür Özel'den TBMM Başkanı Kurtulmuş ve siyasi parti liderlerine bayram telefonu
Özgür Özel'den TBMM Başkanı Kurtulmuş ve siyasi parti liderlerine bayram telefonu
İspanya'dan İsrail'e Lübnan tepkisi: Saldırıları derhal durdurun
İspanya'dan İsrail'e Lübnan tepkisi: Saldırıları derhal durdurun
Resmen duyurdular! Husiler savaşta İran'ın yanında yer alacak
Resmen duyurdular! Husiler savaşta İran'ın yanında yer alacak
İran'da büyük bir kayıp daha! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü...
İran'da büyük bir kayıp daha! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü...