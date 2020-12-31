Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada; yıl boyunca olduğu gibi 2020'nin son saatlerinde de terörle mücadelenin hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada; Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 10 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.