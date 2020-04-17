DÜNYA

İngiltere'de ölüm döşeğinde gelen mektup yürekleri burktu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında bilançonun ağırlaştığı İngiltere'de duygusal anlar yaşandı. Ülkede son saatlerini yaşayan koronavirüs tedavisi gören hastaya, hemşire çocuklarından gelen mektubu okudu. Çocukları tarafından Peggy adlı yaşlı kadına  gönderilen mektupta, "Sakın korkma. Yanında olamadığımız için üzgünüz. Babam seninle olacak"  denildi. Hemşirenin ölüm döşeğindeki hastaya gelen mektubu okuduğu anlar, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Demirören Haber Ajansı

İngiltere’nin Peterborough kentindeki Philia Lodge bakım evinde koronavirüs tedavisi gören ölüm döşeğindeki Peggy adlı kadın, tedavisi süresince yanında olan hemşireden son isteği olarak çocuklarından gelen mektubu okumasını istedi. Huzurevinde görevli hemşire yaşlı kadını kırmadı, çocuklarından gelen mektubu okumaya başladı.

"Gelmiş geçmiş en iyi annesin"

Çocukları tarafından yaşlı kadına gönderilen mektupta, "Sakın korkma Anne. Yanında olamadığımız için çok üzgünüz ama sakın korkma, babam seninle birlikte olacak. Eminiz uzun zamandır ona katılmanı bekliyordu. Hepimiz tarafından ne kadar sevildiğini bilmeni istiyoruz. Sen gelmiş geçmiş en iyi annesin" ifadelerini kullandı.

Mektuptan 6 saat sonra öldü

Peggy'nin hemşire mektubu okuduktan 6 saat sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hemşire tarafından ölüm döşeğindeki hastaya gelen mektubun okunduğu anlar, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

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