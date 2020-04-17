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Koronavirüsü yenen doktor, horonla taburcu edildi

TRABZON'da Vakfıkebir Devlet Hastanesi’nde görevli doktor Selin Ünal, 14 günlük tedavi ile koronavirüsü yendi. Doktor Ünal, horon çekilerek, taburcu edildi.

Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görevli olan Doktor Selin Ünal'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Kronik astım hastası olan Ünal, hastaneye yatırıldı. Selin Ünal, 14 gün süren tedavi ile sağlığına kavuştu. Ünal bugün meslektaşlarının alkışları ve kemençe eşliğinde horon çekilerek taburcu edildi.

‘Bir hafta sonra görevime başlayacağım’

Ünal, “Nefes darlığı şikayetim olunca test yaptırdım. Ateş ve öksürük şikayetim olmadı. Bu süre zarfında meslektaşlarım hep yanımdaydı, gerçekten sıkıntılı bir süreç. Bu nedenle herkesin evinde kalması gerekiyor. Aslında çok şikayetim olmadan bu süreci geçirdim. immün plazma da vermek istiyorum. Bir hafta sonra görevime başlayacağım” dedi.

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