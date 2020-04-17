SAĞLIK

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Covid-19 mücadele! Ölenler ve yaşama tutunanlar

BBC Türkçe ekibi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bir gün geçirdi ve Covid-19’a karşı verilen mücadeleyi görüntüledi. O sırada bir hasta hayatını kaybetti....

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Covid-19’a karşı verilen mücadele BBC ekibi tarafından görüntülendi. Yoğun bakım ünitesindeki hastalar ilk kez görüntülendi hastalarla röportaj yapıldı.İsmi açıklanmayan hasta şunları söyledi; "Yoğun bakımın tavanına bakarak yatmak çok zor bir şey."

Az önce hastayı kaybettik...

Hastanın bu açıklamasından sonra bir sağlık çalışanı ise durumu ağır olan hasta hakkında "Kaybettik yani hastayı. Biraz önce evet, buradaydı.Genel durumu ağır,kötü olan bir hastamızdı ama döndürülemedi." dedi.

Geri getirmek için çok uğraşıyorlar

Bir başka hasta ise yaşanan mücadele hakkında şunları söyledi; "Hocam, ekibi, doktorlar... Büyük çaba var, gerçek söylüyorum. Hemşireler, hasta bakıcılar... Geri getirmek için, ayakta tutabilmek için çok uğraşıyorlar. "

Oradaydık ve elimizden geleni yaptık...

Bir başka sağlık çalışanı "Ama bugünler geçecek be bugünler geçtiğinde biz de diyeceğiz ki 'Oradaydık ve elimizden geleni yaptık'. "

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