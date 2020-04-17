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Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın yürekleri sızlatan sözleri! Anneme aşığım...

Ebru Şallı'nın lenfomadan hayatını kaybeden 8 yaşındaki oğlunun "Anneme aşığım" dediği video sosyal medyada gündem oldu. Minik Pars'ın sözleri izleyenlerin yüreğini yaktı.

Eski manken Ebru Şallı'nın yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Pars dün akşam hastanede hayatını kaybetti. Pars'ın annesiyle olan videosu ise izleyenlere duygusal anlar yaşandı.

Son yolculuğa uğurlandı

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos mezarlığında defnedildi. Aile üyelerinin birçoğunu koronavirüs salgınından dolayı Pars'ın cenaze törenine katılamazken görevliler basın mensuplarının görüntü almasını engelledi.

"Ben anneme aşığım"

Ölüm haberinin ardından taziye mesajlarının yağdığı Ebru Şallı'nın oğlu ile olan bir videosu sosyal medyaya damga vurdu. Videoda Pars "Ben anneme aşığım" derken Ebru Şallı da "Yerim seni" diyor. Anne ve oğlun videosu izleyenleri derinden etkiledi. Videonun altına "Teselli verecek tek söz yok" ve "Yüreğim yandı" gibi yorumlar yapıldı.

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