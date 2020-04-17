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'Evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazılı mezara böyle düştü

Samsun'da, 'Evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazısı ile gündeme gelen mezarın kenarında oturup telefonla konuşan kadın, mermerin kırılması sonucu içine düştü. O anlar, atölyenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çarşamba ilçesinde mermer atölyesi işleten Tarık Gündüz, koronavirüs salgınına dikkat çekmek amacıyla yaptığı mezara, 'Evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazısı yazdı. Gündüz, mezarı, atölyesinin önünde sergilemeye başladı. Atölyenin önüne gelen bir kadın, telefonla konuşarak mezarın kenarına oturdu. Bu sırada mermer kırılınca ismi öğrenilemeyen kadın dengesini kaybedip, mezarın içinde düştü. Kadının sağlığının iyi olduğu belirtilirken, o anlar atölyenin güvenlik kamerasına yansıdı. 

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