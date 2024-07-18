ING Türkiye, çalışanlarına "Flexi Yaz" modeliyle uzaktan çalışma imkanı sunuyor

ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı, "Çalışan mutluluğu için esnek ve yenilikçi olmayı başarının anahtarı olarak görüyoruz" dedi.

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ING Türkiye, 'Flexi Yaz' adını verdiği çalışma modeliyle çalışanlarına yaz dönemlerinde istedikleri şehirde ve mekanda çalışma imkanı tanıdı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre ING Türkiye, 'Flexi Yaz' çalışma modeliyle 2020'den beri çalışanlarına yaz dönemlerinde uzaktan çalışma imkanı sunuyor. 'Flexi Yaz' kapsamında İstanbul Genel Müdürlük, Ankara Merkez Ofis, Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi çalışanları, haziran ve eylül ayları arasında 8 haftaya kadar diledikleri yerden uzaktan çalışabiliyor.

ING'nin diğer 4 esnek çalışma modeliyle ayrıca çalışanlar kendilerine ve sevdiklerine daha fazla zaman ayırabiliyor. Haftam Flexi çalışma modeliyle İstanbul'daki Genel Müdürlük çalışanları tamamen hibrit çalışıyor, çalışanlar ayda sadece 6 gün ofise gelirken, geri kalan günlerde uzaktan çalışabilme fırsatına sahip oluyor. IT ekipleri ise haftada 1 gün ofisten ve geri kalan günlerde uzaktan çalışabiliyor.

Bir diğer model Flexi 365 ile İstanbul Genel Müdürlük ve Kahramanmaraş Operasyon Merkezi'nde çalışan, faaliyet gösterdiği iş kolu ve görevi uygun olan ING'liler, haftanın 5 günü uzaktan çalışabiliyor.

ING Türkiye Genel Müdürlüğü'nden şubelere kadar tüm ING Türkiye çalışanlarının yararlanabildiği Haftam 3 Gün Flexi ve Haftam 4 Gün Flexi modellerini tercih eden çalışanlar ise, üç veya dört gün çalışma seçenekleriyle kalan günlerini diledikleri gibi planlayabiliyor.

'Şu ana kadar birçok çalışanımız bu uygulamadan faydalandı'

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı, İnsan ve Kültür stratejilerinde 'Önce kendin olursun, sonra ING'li' yaklaşımını merkeze aldıklarını belirtti.

Ökmen, çalışanlara önce kendileri olabilecekleri bir çalışma ortamı sunmayı hedeflediklerini aktararak, şu ifadelerini kullandı:

'Bunu yaparken de DNA'mızda yer alan esneklik ve çeviklik yeteneğimizden yararlanarak yenilikçi uygulamalar geliştiriyor, inovatif bakış açımızı insan kaynakları politikalarımıza yansıtıyoruz. Çalışan mutluluğu için esnek ve yenilikçi olmayı başarının anahtarı olarak görüyoruz. Esnek çalışma modellerimizden Flexi Yaz ise oldukça beğenilen bir uygulamamız, şu ana kadar birçok çalışanımız bu uygulamadan faydalandı. Ayrıca, esnekliği İK uygulamalarımıza bütüncül olarak yansıtıyoruz, bu kapsamda Flexi İzin, Flexi Kariyer gibi uygulamalarımızla da sektörde fark yaratıyoruz.'