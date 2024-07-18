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Ermenistan'dan Rusya'yı öfkelendirecek adım

Ermenistan'dan Rusya'yı öfkelendirecek adım

ABD Dışişleri Bakanlığı Sivil Güvenlik, Demokrasi ve İnsan Hakları Müsteşarı Uzra Zeya, Ermenistan Savunma Bakanlığında ABD ordu temsilcisinin çalışacağını açıkladı.

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Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Zeya, bir basın organına verdiği röportajda, Ermenistan ve ABD'nin savunma alanındaki işbirliğine dair açıklamalarda bulundu.

Zeya, muhabirin "Amerikan ordusundan bir temsilcinin Ermenistan Savunma Bakanlığında görev yapacağına" ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

"Haberi doğruluyorum. Bu sevindirici bir gelişme, detayları Büyükelçimizden ve medya ekibimizden alabilirsiniz. ABD ile Ermenistan arasındaki sivil savunma ve güvenlik işbirliğinin derinleşmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, aynı zamanda Ermenistan-ABD ilişkilerinde stratejik ortaklığın yeni bir aşamaya girdiğinin tarihsel gerçeğine de işaret ediyor."

Zeya, Gürcistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından 13 Temmuz'da Ermenistan'a giderek temaslarda bulunmuştu.

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