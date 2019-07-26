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İlber Ortaylı'dan el öpme açıklaması: Yobazlık değildir

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türk Tasavvuf Musikisininin usta ismi Ömer Tuğrul İnançer'in elini öpmesiyle ilgili açıklamada bulunarak,"O benim elimi öpüyor ben de onun elini öpüyorum. Bu çok eski bir İstanbul adetidir" dedi.

Görüntüleri, eleştiri konusu olan Ortaylı'dan eleştirilere yanıt geldi. Bu el öpme görüntülerinin yobazlık olarak nitelendirilmesini eleştiren Ortaylı," Ben onun elini öpmüyorum. O benim elimi öpüyor ben de onun elini öpüyorum. Bu çok eski bir İstanbul adetidir, yobazlık değildir. Bunun İnançer'in şeyh olmasıyla ilgili alakası yok. Benim çok eski bir arkadaşımdır. Bu arkadaşlığa binaen yapılır. Biz okul arkadaşımız olan ablalara da böyle yaparız" ifadelerini kullandı

Ömer Tuğrul İnançer kimdir?

73 yaşındaki Ömer Tuğrul İnançer 1946'da İstanbul'da doğdu. Türk avukat, müzisyen ve mutasavvıf olan İnançer. İstanbul Üniversitesi'nin hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra 1991'e kadar hukuk müşavirliği yaptı.

1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun genel müdürlüğüne atanan Ömer Tuğrul İnançer, Türk Tasavvuf Musikisinin önemli isimlerinden biridir.  

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