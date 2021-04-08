İkizler burcu 12-18 Nisan haftalık yorumları Ay Uranüs kavuşumuna dikkat!

12-18 Nisan haftası İkizler burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür siz internethaber.com okuyucuları için anlattı...

12-18 Nisan haftası İkizler burcunu neler bekliyor? Bu haftaya Yeniay ile başlıyoruz yani hayata dair yeni hedefler, yeni planlarınız tetikleniyor olacak.

Pazartesiden perşembeye kadar Ay Boğa burcunda buda demek oluyor ki haftanın ortasında zihinsel olarak kedinizi tüketmeye müsait olduğunuzu gösteriyor duygularınızı anlatmıyorsunuz. Salı günü bir Ay Uranüs kavuşumu yaşanacak buda sizleri sinirli ve gergin yapabilir.