Boğa burcu 12-18 Nisan haftalık yorumları salı gününe dikkat!

Bu hafta Boğa burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür sizler için 12-18 Nisan haftası Boğa burcunu yorumladı...

12-18 Nisan haftası Boğa burcunu neler bekliyor? Haftaya Yeniay ile başlıyoruz demek ki bazılarınız bu Yeniay'da gergin olabilir bir şeyleri kafanızda büyüttüğünüz bir gün olabilir pazartesi dikkatli olun. Pazartesi akşamından perşembeye kadar Ay Boğa burcunda yani duygularınızı anlatmak, paylaşmak isteyeceksiniz.

Salı günü Ay Uranüs kavuşumu yaşanacak buda demek oluyor ki ikili ilişkilerle ilgili anilikler olabilir sakin olun. Perşembe itibari ile Ay İkizler burcuna girecek ve bütün odağınız finansal konulara kayacak.