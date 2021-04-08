Müge Anlı Tatlı Sert karıştı! Manisalı gelin Fidan Arslan canlı yayında uçan tekme attı

MANİSA'da 88 yaşındaki Fadime Arslan'ın şiddet sonucu ölümü iddialarını ele alan Müge Anlı'nın canlı yayını karıştı. İşkenceyi çeken gelin Fidan Arslan eşini canlı yayında uçan tekme attı.

MANİSA 'da 88 yaşındaki Fadime Arslan'ın şiddet sonucu ölümüyle ilgili görüntüler gündemdeki yerini koruyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te görüntüleri çeken gelin Fidan Arslan yeni iddialarda bulunurken, canlı yayın karıştı. Müge Anlı'yı da korkutan olayın baş rolünde Fidan Arslan vardı. Müge Anlı yaşananları koltuğunda kenara çekilerek izledi. Fidan Arslan'ın cinsel organını çektiği eltisi Bahar Arslan da yayına telefonla katılınca olay daha da karmaşık bir hal aldı. Fidan Arslan'ın eşiyle ilgili cinsel ilişki iddiası ise kıyametleri kopardı. Fidan'ın kocası, karısının kendisini diğer eltileri ile ilişkide bulunmakla suçladığını söyledi. Bu açıklamayı duyan Fidan Arslan yerinden fırlayıp kocasının üstüne atladı.

Stüdyoya güvenlik görevlileri girdi. Fidan Arslan'ı ancak 2 güvenlik görevlisi kocasının üzerinden alabildi. Güvenlik ekibi onu Müge Anlı'nın oturduğu yerin köşesine çekti. Bu sırada ünlü sunucu koltuğundan yaşananları korkmuş bir şekilde izliyordu.