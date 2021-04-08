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YEREL

Kocaeli'den pes dedirten görüntü! Ne virüse ne polise aldırdılar

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde korona virüs tedbirlerine uymayarak kahvehanede okey oynayan 16 kişi polis baskınında suçüstü yakalandı. Polisin kimlikleri istemesine rağmen oyunlarını bırakmayan şahıslara para cezası kesildi.

Bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı alan polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Belirlenen kahvehaneye yapılan baskında 16 kişi, korona virüs önlemlerine uymayarak okey oynarken suçüstü yakalandı. Polis ekiplerinin kimlikleri çıkarmaları yönünde uyarı yapmasına rağmen oyun oynamayı bırakmayan ve çaylarını yudumlamaya devam eden 16 kişiye, pandemi tedbirlerine uymamaktan para cezası kesildi. Ekipler, işletme sahibi hakkında da idari işlem başlattı.

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