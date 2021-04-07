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Türk Yıldızları pilotunun şehit olduğu kazanın görüntüsü ortaya çıktı

KONYA'da Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası Trabzonlu şehit pilot Gençcelep'in Türk Yıldızları'nda 100 saat uçuş yaptığı öğrenilirken; uçağın düşme anı da kameralara yansıdı.

KONYA 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlanan Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağı eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle Karatay ilçesi sınırlarına düştü. Uçağın düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Uçağın pilotu Yüzbaşı Pilot Burak Gençcelep şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası Trabzonlu şehit pilot Gençcelep'in İzmir Çiğli'den geldiği ve Konya'da 1 yıldır bulunduğu öğrenildi.

Uçağın düşme anı da kameralara yansıdı.

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