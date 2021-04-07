Doğum sancısı çeken kedi diş kliniğine gitti, burada 4 yavru doğurdu işte o anlar

KARAMAN’da doğum sancısı çeken hamile kedinin diş kliniğine giderek adeta yardım istemesi herkesi duygulandırdı. Anneye burada yapılan müdahale ile 4 yavru kedi dünyaya geldi.

İlginç olay geçtiğimiz gün Mansurdede Mahallesi’nde yaşandı. Hamile olan ve doğum sancısı çeken sokak kedisi, mahalledeki diş kliğinin giderek kapısının önünde miyavlayarak bağırmaya başladı. Ses üzerine dışarıya çıkan klinikteki diş tabibi ve hemşireler kapının önünde yatan kediyi gördü. Kedinin hamile olduğunu ve doğum sancısı çektiğini anlayan diş tabibi ve hemşireler hemen müdahale etti. Yapılan müdahale sonucu 4 yavru dünyaya geldi.

“Kedinin bu davranışı beni çok duygulandırdı”

Kedinin bu davranışından çok etkilendiğini söyleyen Diş Hekimi Ahmet Yurtbaş, “Diş kliniğimizin önüne bir kedi geldi. Biz o sırada hasta tedavisiyle uğraşıyorduk. Kedi öyle bir bağırıyordu ki benimle ilgilenin acil bir durumum var der gibiydi. Biz de hemen dışarıya çıktık. Dışarıya çıktığımızda baktık ki kedi kapının önüne yatmış ve bizden yardım istiyordu. O esnada biz de elimizdeki imkanlarla kedinin doğumunu gerçekleştirdik. Kedinin o halini görünce duygulanmamak mümkün değil. Kedi daha sonra kendini bize bıraktı. Sonra da 4 tane yavrusu oldu. Beni bu durum çok etkiledi, neredeyse ağlayacaktım” dedi.

“Esnaflar olarak kedi ve yavrularını sahiplendik”

Kedinin yavrularına iyi bakabilmesi için iş yerinde ona yuva yaptıklarını anlatan Muharrem Ayaz da, “Kedi daha önceden mahalle esnafı olarak baktığımız bir sokak kedisiydi. Bir süredir hamilelikten dolayı karnı şişti. İş yerimizde kediye bir yer açarak ona yuva yaptık. Kedi doğum sancıları başlayınca yuvasından çıkarak direkt diş kliniğinin kapısına gitti. Kapının önünde bağırarak içeridekilerden adeta yardım istemiş. Diş hastanesindeki hekim ve hemşirelerin müdahalesiyle de yavrularını dünyaya getirmiş. Şu an kedi ve yavrularının durumu gayet iyi. Mahalle esnafı olarak şimdi burada bunlara bakıyoruz” diye konuştu.