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Maske takmayanlara "Salak" diyen Kerem Bürsin'e tepkiler çığ gibi

Hande Erçel ile yaptığı canlı yayında kafelerde maskesiz oturanlara "Kusura bakmayın ama siz salaksınız" diyen Kerem Bürsin'e Twitter'da tepkiler çığ gibi büyüyor.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram üzerinden canlı yayın yaparak takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi. Maske takmayanlara hakaret eden Bürsin, kısa sürede Twitter'da gündem oldu.

Canlı yayın sırasında gerilen Kerem Bürsin "mesela bu kafelere gidiyorsunuz ya maskelerinizi de çıkarıyorsunuz. Affedersiniz ama siz salaksınız. Ailelerinizi insanları bir düşünün" dedi. Bürsin'in sözlerini duyunca şoke olan Hande Erçel'in şaşkınlığı ise suratına yansıdı.

"Haddinibilkerembürsin" etiketiyle Twitter'da gündem olan oyuncuya binlerce tepki yağıyor. Oyuncu için "Biraz üslubuna dikkat et" ve "Böyle insanlar neden ünlü" yorumu yapıldı.

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