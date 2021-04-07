Maske takmayanlara 'Salaksınız' diyen Kerem Bürsin özür diledi

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, kafelere gidip maskelerini çıkaran kişilere çok sert tepki gösterdi. Bürsin, "O kafelere gidip maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya salaksınız!" dedi. Tepkilerin ardından Bürsin, kullandığı kelime için özür diledi

Koronavirüs yasaklarının gevşetilmesinin ardından bazı illerdeki kafe ve restoranlar kısıtlamalı olarak açıldı. İşletmelerin ayakta kalması için alınan karar sonrasında ünlü oyuncu Kerem Bürsin, kafelere gidenlere sert bir eleştiride bulundu.

Bürsin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "O kafelere gidip maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya salaksınız! I’m sorry, salaksınız! Ailenizi ve insanları bir düşünün." ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki oyuncu gelen tepkilerin ardından açıklama yaptı. Özür dileyen Bürsin şunları söyledi:

Maalesef dün kullandığım 'salak' kelimesi doğru ve hoş bir tercih değildi. Bu yanlışım için özür dilerim. Son bir yıldır pandemi sürecindeyiz kimse için çok kolay geçmiyor ve bunu önleyecek, riski azaltabilecek tek şey maske takmak. Günlük vaka sayısında dünyada ilk sıradayız. Eğer ki sosyalleşeceksek maske takmamız, sorumluluk almak demek. 'Setler?' diye soracaksınız. Senaryolardan dolayı maalesef oyuncular maske takamıyor. Sahne arasında hep maske takıyoruz. Sürekli test oluyoruz. Mesela setimizde 5 vaka çıktı. Ben de, partnerim de pozitif olabilir. O yüzden yanlış kelimeyi kullandığım için özür dilerim. Lütfen maskemizi takalım.